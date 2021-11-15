На «Гродно-Азоте» произошло очередное ЧП 15.11.2021, 20:29

9,972

Произошла утечка азото-водородной смеси.

Сегодня на Гродно-Азоте произошло очередное ЧП. Пока что мы выясняем подробности, но рабочие с места предупредили, что произошла утечка азото-водородной смеси. Стачком предприятия также подтверждает эту информацию.

Помимо этого БОР также в ходе выяснения обстоятельств уточнил у некоторых жителей Гродно что они об этом думают:

– Блин, так страшно....

Я помню немного аварию на ЧАЭС. Два года жили, всё раз в неделю приезжали и замеры делали. А потом решились — все вон, опасно для жизни, зона обязательного отселения. И выкинули как котят. А теперь у моей семьи — семейный онколог. Перестраховывайтесь, люди. Не рискуйте. Прибалты своим рассказали, что делать в случае аварии, и йодистый калий населению раздали. А мы как на пороховой бочке.

– Позвольте. А в каком городе живет руководство Гродно-Азот, да и Караник с Караевым и карателями? Если на заводе случится какая-то серьезная авария, то это коснется всех.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.