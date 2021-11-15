закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На «Гродно-Азоте» произошло очередное ЧП

  • 15.11.2021, 20:29
  • 9,972
На «Гродно-Азоте» произошло очередное ЧП

Произошла утечка азото-водородной смеси.

Сегодня на Гродно-Азоте произошло очередное ЧП. Пока что мы выясняем подробности, но рабочие с места предупредили, что произошла утечка азото-водородной смеси. Стачком предприятия также подтверждает эту информацию.

Помимо этого БОР также в ходе выяснения обстоятельств уточнил у некоторых жителей Гродно что они об этом думают:

– Блин, так страшно....

Я помню немного аварию на ЧАЭС. Два года жили, всё раз в неделю приезжали и замеры делали. А потом решились — все вон, опасно для жизни, зона обязательного отселения. И выкинули как котят. А теперь у моей семьи — семейный онколог. Перестраховывайтесь, люди. Не рискуйте. Прибалты своим рассказали, что делать в случае аварии, и йодистый калий населению раздали. А мы как на пороховой бочке.

– Позвольте. А в каком городе живет руководство Гродно-Азот, да и Караник с Караевым и карателями? Если на заводе случится какая-то серьезная авария, то это коснется всех.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип