Психологи рассказали, как люди воспринимают собственную внешность 2 15.11.2021, 20:38

5,342

Наше представление о собственной внешности не обязательно соответствует действительности.

Психологи из Бангорского и Лондонского университетов разработали метод визуализации собственных портретов, которые люди хранят в своем подсознании. Оказалось, что то, как мы воспринимаем сами себя, в значительной степени зависит от того, как человек воспринимает свою личность, сообщает Naked science.

В ходе исследования ученые проанализировали то, как внутренние образы из подсознания человека, могут отличаться от того, что видят другие люди, а также продемонстрировали то, как на них влияют наши убеждения о себе и самооценка. В исследовании приняли участие 116 человек.

С помощью компьютерного моделирования для каждого из добровольцев реконструировали мысленные образы их собственных лиц. Для создания «ментального селфи» каждому добровольцу предлагали выбрать из двух случайных лиц то, которое, по его мнению, больше похожа на его. Процесс повторили несколько сотен раз, а затем усреднили все изображения, которые, по мнению участников эксперимента, походили на них самих.

Оказалось, что наше представление о собственной внешности не обязательно соответствует действительности. Оно зависит от того, какими люди видят сами себя.

«Мы попросили участников создать свой «ментальный автопортрет», а также ответить на вопросники личности и самооценки, чтобы выявить, каким типом личности они себя считают. Обнаружилось, что представления испытуемых о самих себе сильно влияли на то, как они представляли свою внешность. Например, если человек считал себя экстравертом, он думал, что выражение его лица кажется людям более уверенным и располагающим к общению, чем было на самом деле», - заявили авторы работы.

Затем ученые использовали тот же подход, чтобы оценить, насколько реалистично участники эксперимента оценивают собственное тело. Оказалось, что эти образы зачастую также не соответствуют действительности и сильно зависят от отношения людей к самим себе. Те, кто оценивал собственную внешность негативно, как правило, представляли себя более тучными, чем на самом деле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».