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В гомельской колонии продолжают давить на Полину Шарендо-Панасюк

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  • 15.11.2021, 20:49
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В гомельской колонии продолжают давить на Полину Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Администрация колонии лишила ее пищевых передач на три месяца.

Администрация колонии придумывает все новые методы давления на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк, которая не признает эту власть и считает себя захваченной в плен.

Из письма, которое получила мать Полины, стало известно, что администрация колонии лишила ее пищевых передач на 3 месяца. Таким образом, Полина не сможет получить разрешенную продуктовую посылку почти до Нового года.

Также стало известно, что администрация колонии ограничила для Полины покупки в тюремном магазине в три раза: вместо разрешенных 174 рублей ей можно закупить продукты и вещи только на 58 рублей. Понятно, что за эту сумму нельзя приобрести даже минимум от необходимого. Ответственным за все эти действия является начальник гомельской ИК-4 Денис Толстенков, – заявил в разговоре с «Белсатом» муж женщины Андрей Шарендо.

Полина в письме родственникам прокомментировала это так: ну ничего, похудела. Также политзаключенная пишет, что не собирается сдаваться.

За решеткой Полина находится уже 315 дней. Суд Московского района Бреста 9 июня назначил 2 года колонии Полине Шарендо-Панасюк.

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