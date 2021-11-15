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Боррель: Санкции ЕС против режима Лукашенко начнут действовать в ближайшие дни

  • 15.11.2021, 21:08
  • 12,058
Боррель: Санкции ЕС против режима Лукашенко начнут действовать в ближайшие дни
Жозеп Боррель
Фото: dpa

ЕС полностью согласовал пятый пакет санкций против режима на фоне миграционного кризиса.

Евросоюз полностью согласовал пятый пакет санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Ограничительные меры начнут действовать в ближайшие дни и затронут организаторов трафика нелегалов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы договорились принять новый пакет санкций (против Беларуси - ред.), пятый по счету, который будет введен в действие в ближайшие дни", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

По его словам, главы МИД Евросоюза приняли решение расширить санкции против Беларуси. Теперь, отметил Боррель, ограничительные меры будут направлены на организаторов трафика нелегальных мигрантов.

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