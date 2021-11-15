Глава «Нафтогаза» сообщил о допуске к сертификации «Северного потока-2» 1 15.11.2021, 21:16

3,352

Немецкий регулятор теперь должен учитывать позицию украинской стороны.

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что немецкий регулятор компанию допустили к участию в сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом Витренко написал в своем Facebook.

«Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG (оператором «Северного потока-2» является компания Nord Stream 2 AG. — Прим.) не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — сказал Витренко.

По его словам, немецкий регулятор теперь должен учитывать позицию украинской стороны в процессе сертификации.

Далее Витренко повторил тезисы об угрозах, которые несет Европе запуск «Северного потока-2». По его мнению, энергетическая безопасность Европы будет обеспечена, если страны будут покупать газ на восточной границе Украины, а потом самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».