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Глава «Нафтогаза» сообщил о допуске к сертификации «Северного потока-2»

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  • 15.11.2021, 21:16
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Глава «Нафтогаза» сообщил о допуске к сертификации «Северного потока-2»

Немецкий регулятор теперь должен учитывать позицию украинской стороны.

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что немецкий регулятор компанию допустили к участию в сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом Витренко написал в своем Facebook.

«Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG (оператором «Северного потока-2» является компания Nord Stream 2 AG. — Прим.) не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — сказал Витренко.

По его словам, немецкий регулятор теперь должен учитывать позицию украинской стороны в процессе сертификации.

Далее Витренко повторил тезисы об угрозах, которые несет Европе запуск «Северного потока-2». По его мнению, энергетическая безопасность Европы будет обеспечена, если страны будут покупать газ на восточной границе Украины, а потом самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить.

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