закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эстония построит 130-километровую стену для защиты границы от нелегалов

1
  • 15.11.2021, 21:35
  • 1,672
Эстония построит 130-километровую стену для защиты границы от нелегалов

Власти готовятся к возможной гибридной атаке на Эстонию.

Эстония построит вдоль границы 130-километровую стену из колючей проволоки. Таким образом, власти готовятся к возможной гибридной атаке на Эстонию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"Беларусь продолжает эскалацию преднамеренной гибридной атаки на польско-литовской границе, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты границы Эстонии. В дополнение к заранее установленной заградительной проволоке, вместе с полицией и пограничным управлением, мы немедленно готовы внести свой вклад в защиту границы", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр также сообщил, что Силы обороны находятся в постоянном контакте с союзниками для координации действий в случае эскалации ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип