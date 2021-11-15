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Пенсионерка из Волковыска перевела 54 тысячи долларов на выкуп задержанного «канадца»

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  • 15.11.2021, 21:44
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Пенсионерка из Волковыска перевела 54 тысячи долларов на выкуп задержанного «канадца»

Незнакомец пообещал приехать к возлюбленной в Беларусь.

62-летняя белоруска познакомилась в интернете с мужчиной, который заявил, что живет в Канаде. Незнакомец пообещал приехать к возлюбленной в Беларусь. Закончилась эта история тем, что женщина перевела за границу $54 тысячи, сообщает УСК по Гродненской области.

Пенсионерке из Волковыска написал некий канадец «с русской кровью». Мужчина заявил, что хотел ее увидеть и отправился в Киев, где в аэропорту был задержан. Чтобы его отпустили, нужно якобы было заплатить крупный штраф.

Для освобождения женщина сделала несколько международных переводов. Всего было девять транзакций, которые лишили пенсионерку $54 тысяч.

Дети пытались убедить женщину в том, что переводить деньги за границу нельзя. В милицию в итоге обратился сын потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ.

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