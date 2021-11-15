Главный тренер сборной Беларуси по футболу: Многие тренеры радуются нашим поражениям 15.11.2021, 22:08

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За белорусских футболистов уже не болеет никто.

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев на пресс-конференции перед товарищеской игрой с Иорданией подискутировал с работником «Беларусь 5» Геннадием Соловьем, передает «Трибуна».

- Завтра нам ждать ротации? Или результат превыше всего?

– У нас только и происходит ротация. Мы только и делаем, что ротацию по независящим от нас обстоятельствам. У нас идет ротация – 5-6-7 новых.

- Я не про вынужденную ротацию. Возможно, Андрею [Соловью] дадите сыграть в стартовом составе в матче, в котором результат не имеет первоочередное значение?

– Может для вас не имеет значение, а для меня и ребят имеет значение.

- Георгий Петрович, я болельщик сборной Беларуси с 20-летним стажем. И сейчас не самый [хороший] фон вокруг сборной, вы сами прекрасно знаете. Я смотрел все абсолютно матчи и продолжаю поддерживать команду. И завтра буду на стадионе. Я понимаю, что результат важен, но план вообще какой-то есть в долгосрочной перспективе? Мы провалили квалификацию, Бог с ней. Дальше что? Вы в перспективе видите, что можно сделать с этой сборной?

– Конечно. Если бы я не видел, я бы не взялся за эту работу. Вы посмотрите. С первой игры до последней у нас практически весь состав поменялся, пришло много молодежи... И она перспективная, эта молодежь. Одна проблема, что им нужно каким-то образом в сильные клубы попасть, тогда они будут развиваться.

Вы когда-нибудь сядьте и пройдитесь по людям, кто сейчас в сборной: вы найдете много людей, которые за год сильно прибавили? Боюсь, что мало найдете людей. Почему у нас не растут футболисты? Когда после первых трех игр играл Сачивко, и один из комментаторов в чемпионате Беларуси сказал, что Сачивко набрал хорошую форму в сборной. Я чуть со стула не упал, да он не в сборной должен форму набирать, а в клубах. А у нас что часто бывает. Человек хорошо сыграл в сборной, а его в клубе на скамейку, психологически человек убивается.

И если мы не поймем... Я говорил об этом и в первый свой приход, и сейчас говорю, что если мы не начнем все вместе работать на сборную, никогда никакой сборной у нас не будет.

А сейчас, к сожалению, вы правильно сказали, что вокруг сборной происходит... Ладно болельщики, ладно журналисты, но ведь многие тренеры, ##### [блин], радуются нашим поражениям. Я это знаю на 100%.

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