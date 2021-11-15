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«Ник и Майк»: Наша повестка – это политзаключенные, локдаун и забастовка

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  • 15.11.2021, 22:30
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«Ник и Майк»: Наша повестка – это политзаключенные, локдаун и забастовка

Поддерживаем любую активность внутри страны.

Мигранты – это повестка хунты, которую нам пытаются навязать с использованием ТВ, интернета и других средств массовой информации, пише телеграм-канал «Ник и Майк».

Наша повестка – это ковид, это политические заключенные, это увольнения, это локдаун и забастовка.

Начались суды на Олиневичем и К, а также над многодетной матерью Ольгой Золотарь. В застенках продолжают находится тысячи политических заключенных. Многие – в невыносимых условиях. Но хунта считает, что забота о мигрантах важнее заботы над своими гражданами. Так вот, мы говорим решительное «Нет!» такому положению вещей.

Мы всячески поддерживаем любую активность внутри страны.

Данное видео дворов – отличная мотивация. Оно показывает, что протест внутри Беларуси никуда не делся. Синепалого террориста ненавидят все так же яростно, как и раньше. Об этом говорят и соцопросы. Вернуть доверие и легитимность хунта не смогла даже спустя полтора года.

Именно давление внутри страны – главное оружие белорусов. Именно наш голос делает нас субъектами политического процесса для ЕС, и для России, и для других игроков. И убережет от перехода из Освенцима в Бухенвальд.

Этот гимн посвящается всем тем, кто продолжает бороться. Всем вольным беларусам, всем вольным районам и городам нашей страны.

Слушайте и заряжайтесь. Жыве Беларусь!

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