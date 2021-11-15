Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши и Беларуси 1 15.11.2021, 22:41

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Политики договорились действовать сообща против гибридных атак Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. В ходе беседы также затрагивались и другие вызовы безопасности в регионе.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

"Обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси, а также другие вызовы безопасности в регионе", - написал глава государства.

По его словам, во время беседы они договорились согласовать последующие шаги для урегулирования этого кризиса и действовать сообща против гибридных атак.

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