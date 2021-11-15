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В Австрии «главный антивакцинатор» заболел коронавирусом

  • 15.11.2021, 23:02
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В Австрии «главный антивакцинатор» заболел коронавирусом

Герберт Кикль критиковал все противоэпидемические меры.

В Австрии COVID-19 заболел глава правопопулистской Австрийской партии свободы Герберт Кикль - он позиционирует себя как жесткий оппонент противоэпидемических мер и вакцинации. Об этом он написал в Facebook в понедельник, 15 ноября.

"Должен вам сообщить, что сегодня я получил от органов здравоохранения уведомление о том, что ПЦР-тест, который я вчера сделал, показал положительный результат", - написал Кикль.

По его словам, у него мягкое течение заболевания, но в ближайшие две недели он будет находиться на домашнем карантине, поэтому 20 ноября не сможет участвовать в демонстрации против принятых правительством мер борьбы с пандемией коронавируса.

Отметим, что Кикль известен как один из главных противников вакцинации от коронавируса в Австрии. Он критикует любые ограничительные меры, предпринимаемые правительством, - локдаун, социальную дистанцию и масочный режим. На заседаниях Национального совета Кикль принципиально не носит FFP-маску. По его мнению, COVID якобы можно преодолеть, если начать своевременное лечение доступными медикаментами и витаминами.

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