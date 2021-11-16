Россия испытала противоспутниковое оружие и сбила свой спутник 9 16.11.2021, 8:12

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иллюстрационное фото

Москва подвергла опасности и МКС.

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, после которых на орбите Земли образовались обломки, представлявшие угрозу Международной космической станции, сообщает ВВС.

По словам Прайса, Россия при помощи противоспутниковой ракеты сбила один из своих старых спутников. В результате, как он сообщил, образовалось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора, движение которых можно отследить, и сотни тысяч более мелких обломков, «сейчас представляющих угрозу интересам всех народов».

«Опасное и безответственное поведение России угрожает долговременной стабильности космоса и явно демонстрирует, что российские заявления против милитаризации космоса неискренни и лицемерны», — сказал при этом Прайс.

Россия пока не комментировала заявления Вашингтона, однако в понедельник российское космическое агентство Роскосмос сообщило со ссылкой на данные американского Центра управления полетом, что МКС угрожало столкновение с космическим мусором. Из-за этого экипажу станции пришлось укрыться в кораблях «Союз» и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться.

Позднее Роскосмос уточнил, что угроза столкновения миновала. «В настоящий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полета, — было сказано в сообщении. — Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зеленой зоне».

МКС находится на орбите примерно на высоте 420 километров от Земли.

Между тем, как сообщает американская компания Seradata, отслеживающая движение объектов в космосе, в результате запуска был сбит старый советский спутник «Космос-1408» — аппарат класса «Целина», предназначенный для радиотехнической разведки. Согласно информации американской компании, этот спутник был запущен в 1982 году и не работал уже несколько десятилетий. «После попадания, вероятно, произошел взрыв, приведший к появлению «мусорного облака», которое и привело к задействованию протоколов безопасности на МКС, — утверждает Seradata.

Позднее сообщения о том, что Россия сбила «Космос-1408», подтвердило космическое командование США.

Не первый случай

По словам Прайса, испытания «значительно увеличили риск для астронавтов и космонавтов на МКС, так же как другие полеты человека в космос».

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, что во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет переговоры с представителями НАСА в Москве, во время которых среди прочего «планируется обсуждение сближения космического мусора с МКС, произошедшего в понедельник».

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также сообщил журналистам о российских противоспутниковых испытаниях и подчеркнул, что Москва заранее не предупредила о них Вашингтон. «Мы внимательно наблюдаем за средствами, которые Россия, вероятно, пытается разработать. Они могут представлять угрозу не только интересам нашей национальной безопасности, но и безопасности других космических держав», — сказал он.

В связи с этим Кирби заявил, что США уже давно предлагают разработать международные нормы безопасного использования космоса.

Летом 2020 года США и Великобритания уже заявляли, что Россия провела испытания противоспутникового оружия. В июле 2020 года после выхода на орбиту российского спутника-инспектора «Космос-2543» от него в направлении другого российского спутника отделился небольшой объект. В американском космическом командовании его называют «снарядом», но в России утверждают, что это был некий «малый космический аппарат», который проверял работу другого спутника на орбите.

Этот случай в США связывают с другим, который произошел в 2017 году. Тогда российский аппарат, как утверждают в Пентагоне, совершал маневры вблизи американского спутника. В США считают, что в обоих случаях Россия испытывала противоспутниковое оружие, и что это демонстрирует истинные намерения России относительно неразмещения оружия в космосе.

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