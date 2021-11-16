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Как сейчас выглядит граница с Польшей: фото с камер на переходе Брузги - Кузница

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  • 16.11.2021, 8:27
  • 11,260
Как сейчас выглядит граница с Польшей: фото с камер на переходе Брузги - Кузница

Польские военные укрепили позиции.

Вчера белорусские силовики попытались направить мигрантов на штурм польской границы, согнав их из лагеря на погранпереход Брузги - Кузница.

Вечером польские военные укрепили металлическими листами заграждение на пограничном переходе Брузги - Кузница.

На последнем изображении-ситуация с белорусской стороны.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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