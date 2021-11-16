Лукашенко промахнулся несколько раз подряд 4 16.11.2021, 8:31

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фото: getty images

Планы «ловить рыбу в мутной воде» трещат по швам.

Информация о том, что мигранты начинают прилетать в Беларусь из Москвы, казалось бы, нарушает постулат договоренностей между Россией и Западом. Но давайте разберемся чуть детальнее, чтобы не возникало разночтений, пишет телеграм-канал CYNIC.

Итак, Москва участвует в кризисе условно негласно. На этом стоит сделать существенный акцент. Собственно поэтому именно с Москвой вела переговоры Германия, а перед этим вопрос старались "купировать" Штаты.

Вчера подобная схема была развалена звонком Борреля. Теперь процесс условно пошел "сквозь Москву" (толку ноль - только время тратить), как того и просил Путин: "Разговаривайте с Лукашенко". Но, правда, план опять дал течь - с Лукашенко не разговаривали, ему приказали остановиться, предложив, по сути, выбор между послушанием и непослушанием - Лукашенко выбрал второе.

Казалось бы, Москва должна быть довольна. Путина не достает по телефону Меркель со своими уговорами угомонить брата по бараку. Брат, правда, контроль над ситуацией потерял и, видя, что стрелки переводят в Сочи, начал использовать ситуацию для давления в 2 стороны. Первая - европейская. Вторая - восточная. Москве Лукашенко угрожал войной с НАТО и отключением нитки Ямал-Европа.

Насчет Ямал-Европа ведется дискурс относительно того, что "отключение" согласовано для давления на Европу по Северному Потоку-2. Это в корне неверная позиция, потому что судьба потока находится в руках у поляков, которые очень недовольны нынешним положением вещей. К тому же самому Путину пришлось клятвенно обещать, что Лукашенко ничего не перекроет, иначе того ждет судьба Украины. Так к тому же перекрытие без гарантий сертификации "СП-2" играет только на руку Украине.

Но Лукашенко промахнулся несколько раз подряд. Он был уверен, что (1) Европа пустит мигрантов к себе, (2) Польша в случае прорыва границы применит огнестрельное оружие и (3) привлечет НАТО к урегулированию вопроса после данной провокации.

Не сбылось ни одного пункта - приходится строить планы в мутной воде.

Россия, помогая Лукашенко в организации кризиса, преследовала ровно 2 цели: (1) легитимизация подписи Лукашенко в "военной доктрине" с помощью прямых переговоров Европы и самого диктатора (ровно поэтому она и заявила о том, что станет диалоговой платформой - как раз в тот момент, когда Европа начала решать проблемы самостоятельно (иначе план разваливается) и (2) доведение ситуации до прямой провокации, следствием которой станет законное и объективное введение войск на территорию Беларуси. Только так возможно реализовать план, не нарушив "женевскую сделку". То есть, нужна законность и легитимность - пока сигналов реализации данной схемы не обнаружено, поэтому прибегают к плану "зимний барак", целью которого станет формирование "лагеря" на зимний период для "долгой игры"). По сути, идет давление на жалость европейцев. Схема та же - усадить Лукашенко за стол переговоров, перекинуть туристов Европе, но в таком случае базы уже "элегантно" и законно создать будет нельзя - нужна будет провокация уже после зимней спячки. Шанс на ее успех все еще мизерный.

Сегодня инициативу "я уже за столом, а вы подсаживайтесь" оформил сам Лукашенко, сказав, что готов организовать перелет туристов в Германию. "Сдавать назад" он не хочет: так и объявил, что на Востоке бедных туристов никто не ждет. К тому же он подтвердил информацию, которую я публиковал во время первого прорыва (мигранты действительно продавали дома и все свое имущество в надежде на счастливый билет в Европу).

В итоге Лукашенко разделся и завопил: "Налетай! Дам всем!". Но все проигнорировали. План "переговорного процесса" трещит по швам и очень надеемся, что такая концепция не изменится, ведь начали напрямую вестись переговоры с курдами, турками и прочими "спонсорами". В таком случае смысла говорить с Лукашенко нет никакого. Аналогично и с Москвой.

Каждому слезливому - по туристу в руки. Особо слезливым - по 5.

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