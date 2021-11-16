Что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами: шокирующие кадры

Что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами: шокирующие кадры9
- 16.11.2021, 8:53
- 19,508
Видео с польской границы.
В сети появились шокирующие кадры того, что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами.
Людей используют как живой материал для прорыва границы, буквально набрасывая их на колючую проволоку.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».