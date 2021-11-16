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Что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами: шокирующие кадры

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  • 16.11.2021, 8:53
  • 19,508
Что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами: шокирующие кадры
фото: anadolu agency

Видео с польской границы.

В сети появились шокирующие кадры того, что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами.

Людей используют как живой материал для прорыва границы, буквально набрасывая их на колючую проволоку.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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