Ябатька Соболенко снова проиграла и вылетела из турнира ВТА 12 16.11.2021, 8:59

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фото: getty images

В игре против Марии Саккари провластная спортсменка допустила 19 двойных ошибок.

В заключительном матче группы "А" Итогового турнира ВТА вторая ракетка мира Арина Соболенко уступила представительнице Греции Марии Саккари. Матч продолжался 2 часа 47 минут, сообщает pressball.by.

Соболенко 7 раз подала навылет, допустила 19 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Саккари — 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Ранее на турнире Ига Швентек из Польши обыграла в двух сетах испанку Паулу Бадосу — 7:5, 6:4. Путевки в полуфинал достались Бадосе и Саккари.

Группа "А": БАДОСА — 2 победы (3 матча), САККАРИ — 2 (3), Швентек — 1 (3), Соболенко — 1 (3).

Итоговый турнир ВТА. Гвадалахара (Мексика)

Призовой фонд — 5 000 000 долларов

Группа "А"

Арина Соболенко (2 ВТА, Беларусь, 1) — Мария Саккари (6 ВТА, Греция, 4) — 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6

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