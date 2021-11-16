Ученые раскрыли тайну внеземного стекла из пустыни Атакама 16.11.2021, 9:13

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Поля из стекла черного или темно-зеленого цвета имеют протяжность около 75 километров.

Ученым удалось установить истинное происхождение вещества, напоминающего стекло, которое обнаружили в пустыне Атакама. Оно возникло достаточно давно в результате космической катастрофы.

Об этом сообщает Geology.

На протяжении многих лет эксперты не могли установить природу вещества. Некоторые предполагали, что оно появилось после извержение вулкана, но в данном регионе больше не присутствовало никаких признаков, которые могли бы говорить о наличии вулканической активности.

Последнее исследование показало, что образование стекла произошло в результате взрыва кометы. Космический объект разрушился в данной области примерно 12 тысячелетий назад. Из-за невероятно мощной ударной волны часть территории современного Чили превратилась в громадные плиты силикатного стекла, возникшего из песчаной почвы. Эксперты изучили образцы и выяснили, что в их составе присутствует незначительное количество вкраплений минералов, которые встречаются только в объектах внеземного происхождения. Они практически идентичны тем пробам, которые были собраны на поверхности кометы Wild 2.

Поля из стекла черного или темного зеленого цвета имеют протяжность практически 75 километров. Для того, чтобы была поражена настолько большая территория, взрыв должен был обладать невероятной мощностью. Пит Шульц отметил, что все, что видели ученые до сегодняшнего дня – это всего лишь незначительные вспышки.

На плитах присутствуют многочисленные следы деформации. Стоит отметить, что минералы цирконы превратились в бадделеит. Подобный процесс может произойти только под влиянием температуры выше 1600 градусов по Цельсию. Это еще раз подтверждает тот факт, что в пустыне упал космический объект большого размера. Его падение также спровоцировало возникновение мощных ветров, силу которых можно сравнить с торнадо.

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