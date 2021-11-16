Берни Сандерс обрушил стоимость компании Tesla ниже триллиона долларов
- 16.11.2021, 9:28
- 1,710
Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов».
Акции компании Tesla подешевели на рынках, из-за чего стоимость компании в данный момент оценивается ниже триллиона долларов.
Об этом сообщает Reuters.
По данным журналистов, стоимость компании рухнула после того, как ее основатель Илон Маск поругался в Twitter с сенатором Берни Сандерсом.
Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов», на что Маск ответил, что «все время забывает о том, что Берни Сандерс еще жив».
We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period.— Bernie Sanders (@SenSanders) November 13, 2021
Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word …— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021
Также Илон Маск поинтересовался у него, какую долю налогов он считает справедливой, предложив взымать 53% от доходов.
Ok, how much do you think is fair? Does 53% seem reasonable?— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2021
В результате, стоимость Tesla в данный момент оценивает в 978 миллиардов долларов.
Рыночная капитализация американской компании Tesla впервые в ее истории превысила триллион долларов 25 октября.