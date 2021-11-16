Берни Сандерс обрушил стоимость компании Tesla ниже триллиона долларов 16.11.2021, 9:28

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Фото: EPA

Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов».

Акции компании Tesla подешевели на рынках, из-за чего стоимость компании в данный момент оценивается ниже триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, стоимость компании рухнула после того, как ее основатель Илон Маск поругался в Twitter с сенатором Берни Сандерсом.

Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов», на что Маск ответил, что «все время забывает о том, что Берни Сандерс еще жив».

We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period. — Bernie Sanders (@SenSanders) November 13, 2021 Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

Также Илон Маск поинтересовался у него, какую долю налогов он считает справедливой, предложив взымать 53% от доходов.

Ok, how much do you think is fair? Does 53% seem reasonable? — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2021

В результате, стоимость Tesla в данный момент оценивает в 978 миллиардов долларов.

Рыночная капитализация американской компании Tesla впервые в ее истории превысила триллион долларов 25 октября.

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