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Берни Сандерс обрушил стоимость компании Tesla ниже триллиона долларов

  • 16.11.2021, 9:28
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Берни Сандерс обрушил стоимость компании Tesla ниже триллиона долларов
Фото: EPA

Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов».

Акции компании Tesla подешевели на рынках, из-за чего стоимость компании в данный момент оценивается ниже триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, стоимость компании рухнула после того, как ее основатель Илон Маск поругался в Twitter с сенатором Берни Сандерсом.

Известный американский политик заявил, что богатые люди должны платить «более справедливую долю налогов», на что Маск ответил, что «все время забывает о том, что Берни Сандерс еще жив».

Также Илон Маск поинтересовался у него, какую долю налогов он считает справедливой, предложив взымать 53% от доходов.

В результате, стоимость Tesla в данный момент оценивает в 978 миллиардов долларов.

Рыночная капитализация американской компании Tesla впервые в ее истории превысила триллион долларов 25 октября.

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