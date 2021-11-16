Как сейчас выглядит лагерь нелегальных мигрантов в пункте пропуска «Брузги» 1 16.11.2021, 10:03

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Фотофакт.

Появились фото с камер видеонаблюдения о том, как сейчас выглядит лагерь нелегальных мигрантов, возникший вчера в пункте пропуска «Брузги».





Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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