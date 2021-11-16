Как сейчас выглядит лагерь нелегальных мигрантов в пункте пропуска «Брузги»1
- 16.11.2021, 10:03
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Фотофакт.
Появились фото с камер видеонаблюдения о том, как сейчас выглядит лагерь нелегальных мигрантов, возникший вчера в пункте пропуска «Брузги».
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».