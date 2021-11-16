Путин подписал указ о «гуманитарной поддержке» «ДНР» и «ЛНР» 16.11.2021, 10:12

Их товары приравняют к российским.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» самопровозглашенным «Донецкой» и «Луганской народным республикам». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает meduza.io.

Указ поручает правительству в месячный срок:

Признать в России сертификаты на товары, выданные в «ДНР» и «ЛНР»;

Допустить товары из «ДНР» и «ЛНР» к государственным закупкам наравне с российскими;

Отменить количественные ограничения на перемещение товаров из «ДНР» и «ЛНР» в Россию и обратно (за исключением отдельных видов товаров).

Отмечается, что эти меры должны действовать «в порядке исключения» до политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Целью указа названа защита прав и свобод гражданина и «недопущение дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады» и пандемии коронавируса.

«Глава» самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил в своем телеграм-канале, что этим указом «Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых у нас товаров».

Признание сертификатов происхождения наших товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена количественных ограничений, то есть квот, как на наш экспорт, так и на импорт из Российской Федерации дает промышленным предприятиям «ДНР» и «ЛНР» такие же права, как и производителям из Российской Федерации.

В 2015 году «ДНР» и «ЛНР» перешли на расчеты в российских рублях. В 2017 году Россия признала действительными паспорта «ДНР» и «ЛНР», а в 2019 году упростила для них получение российского гражданства. В 2021 году жители самопровозглашенных «республик» с российскими паспортами получили возможность проголосовать на выборах в Госдуму.

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