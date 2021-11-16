Как Христофор Радзивилл «Перун» чуть не взял в плен московского царя Денис Бурковский, Budzma.by

16.11.2021, 10:16

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Благодаря удачному рейду в глубь владений Ивана Грозного Беларусь могла раз и навсегда выиграть противостояние с Москвой.

Начало жизни и карьеры

Родился Христофор Радзивилл 9 февраля 1547 года. Родителям будущего «Перуна» был один из самых известных Радзивиллов - Николай Рыжий. Разумеется, с детства будущий военачальник видел пример своего великого отца. Тот, в свою очередь, сына воспитывал как воина.

Начальное образование Николай Христофор получил дома, но уже в 16 лет сел в седло - началась Ливонская война, и возможностей научиться военному делу стало достаточно. За несколько недель до своего семнадцатилетия, 26 и 27 января 1564 года, юный Радзивилл принял боевое крещение в битве при Уле, которая закончилась полным разгромом армии русского царства.

Несмотря на возраст, юноша показал себя с наилучшей стороны - уже в 1567 году он одновременно становится ротмистром надворной конной роты (его отряд осуществлял личную охрану великого князя литовского Сигизмунда Августа) и крайчим ВКЛ.

Через два года Христофор Николай - подчаший ВКЛ, а в 1572 году 25-летний молодой человек становится полевым гетманом Литовским. Задачей гетмана стало укрепление юго-восточной границы ВКЛ, и Радзивилл с ней справился за относительно короткий мирное время.

В 1577 году ситуация вновь ухудшилась - начался очередной, уже последний, период Ливонской войны. Если в предыдущие времена войска ВКЛ боролась не всегда успешно, а боевые действия шли отчасти на территории страны, или максимум Ливонии, не затрагивая Русское царство, то теперь было решено действовать иначе.

Радзивилу был издан королем привилей на руководство армией в Ливонии в 1578 году, менее чем через год он записал на свой счет первую громкую победу - взял Керпец. В 1579 году войско Радзивилла принимало участие в кампании по освобождению Полоцка, захваченного еще в 1563 году. Потом был блокирован сильный замок Сокол, гарнизон которого мог сильно помешать "продовольственной безопасности" армии короля и великого князя Стефана Батория. Замок надо было взять, и польско-литовское войско сделала это.

За своевременную блокаду Сокола Христофор Радзивилл получил должность трокского коменданта, а потом подканцлера ВКЛ. Однако заканчивать дни в качестве гражданского деятеля Радзивилл не планировал. Уже скоро он принимает участие в осаде Великих Лук, потом участвует в знаменитом походе Батория на Псков. Но настоящий триумф был еще впереди.

Рейд «Перуна»

10 июля 1581 года Стефан Баторий решил, что, кроме главного наступления на земли Русского царства неплохо организовать конный рейд вглубь русских владений - это позволяло отвлечь части войск Ивана IV Грозного от основного театра боевых действий, нарушить коммуникации противника, ослабить его экономику и, наконец, отомстить за аналогичные поведение в ранний период войны.

Поход был запланирован, требовался только вождь воинства, который бы имел военный талант и стальные нервы - во время такого рейда действовать по шаблону не удалось бы. Руководителем был назначен Христофор Николай Радзивилл.

Согласно полученным приказами он должен был с 4000 всадников двигаться на Дорогобуж, оттуда на Торопец, Холм и Белую и, разумеется, выжигать по дороге все, что горит.

5 августа рейд начался. Как обычно и бывает, предварительные инструкции пришлось отбросить сразу - даже не достигнув Дорогобужа, Радзивилл узнал, что московское войско грабит окрестности Великих Лук и Велижа, и повернул на последний. Скоро армия польного гетмана встретила отдел Оршанского старосты Филона Кмиты-Чернобыльского недалеко от Торопца, объединенное войско составляло почти 7000 человек. Очень рассерженных, если учитывать, что ранее русскими были сожжены Могилев, Дубровно, Радомль, Копысь, Шклов и Орша - а Филон Кмита был именно оршанском старостой.

Поэтому наилучшим видом боевых действий для небольшой мобильной армии Христофора Радзивилла стала старая как мир скифская тактика выжженной земли.

От Велижа до Ржева, от Ржева до верховьев Волги потянулись дымы. Загорелись села, поля (августовское погода идеально способствовало пожаром), армейское имущество, если его находили.

Армия не имела огромного обоза, обеспечивала себе согласно наполеоновским принципом «Война должна сама себя кормить». 26 августа армия подошла к Волге недалеко от Пречистенской монастыря. Здесь Кмита предложил авантюристической идею захватить в плен царя Ивана, который был недалеко, в Старице.

Разумеется, в идеальном случае можно было обезглавить и армию, и Русское царство. Но в неидеальном можно было оставить под Старицей все войско, провалить рейд, не выполнить боевую задачу. Много молодых горячих воинов погибли на этом пути - но Радзивилл был уже не такой молодой и погибать не собирался.

Поэтому, узнав, что поблизости может находиться большее по численности московское войско, он приказал традиционно сжечь все села вокруг и двигаться дальше. Армия шла на Холм.

По дороге литвины разбили два московских отряда, потом - отряд торопецких стрельцов, потом пошли на сам Торопец. Взять этот пункт не удалось, но впереди был намного более привлекательный объект - Старая Русса.

Нам, применяющим соль в любых количествах - лишь бы здоровье позволило, - может быть трудно представить, сколько стоила соль в XVI веке, насколько большой ценностью была и какие доходы приносила.

Солеварни в Старой Руссе давали Русскому царству 200 000 рублей в год - приблизительно в полтора раза больше, чем Москва. А согласно с разделом вторым книги А. Чернова «Вооруженные силы Русского Государства в XV-XVИI вв.», стрелец получал в год около 4 рубля. Таким образом, литовское войско, в начале октября 1581 года подошло к Старой Руссе и сожгло ее, лишила Ивана Грозного доходов, на которые можно было обеспечивать каждый год 50 000 стрельцов (а во всем армии Русского царства их было раз в пять меньше).

После Старой Руссы отряды Радзивилла и Кмиты осадили Порхов - но скоро к ним пришел приказ от Стефана Батория возвращаться под Псков, к основной армии Речи Посполитой. 26 октября Христофор Николай Радзивилл с всадниками оказался под Псковом.

Рейд Радзивилла стал беспрецедентным в истории войн ВКЛ. За несколько месяцев армия почти в 7000 человек прошло по враждебной территории 1400 километров, выполнила боевые задачи и вернулась домой, не потерпев ни одного поражения.

Именно после этого похода Христофор Николай Радзивилл и получил свое прозвище – «Перун». Ведь земля, по которой шла его армия, выжигалась так качественно, как мог бы это сделать разве что грозный бог грома и молнии.

Денис Бурковский, Budzma.by

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