Утро в лагере мигрантов: нелегалы жгут костры на границе с Польшей 2 16.11.2021, 10:39

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фото: ТАСС

Видеофакт.

Появилось видео того, как выглядит сегодняшнее утро в лагере мигрантов возле погранперехода «Брузги-Кузница».

Нелегалы жгут костры, а польские пограничники охраняют рубежи своего государства и всего Евросоюза.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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