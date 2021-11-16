Пакет санкций США против режима Лукашенко может оказаться жестче европейских 15 16.11.2021, 10:42

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Вашингтон готовит их в тесной координации с ЕС и другими союзниками.

О новых односторонних санкциях сообщил 15 ноября на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Что будут включать эти санкции пока не известно. «Мы также готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм», – сказал Прайс.

В США считают, что белорусские власти подрывают безопасность и стабильность не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего континента, пишет ТАСС.

Представитель Госдепартамента США призвал белорусские власти «немедленно прекратить кампанию по организации» миграционных потоков в Европу и пригрозил, что в противном случае будут оказывать все большее давление.

Прошлые американские санкции оказались значительно серьезней санкций Евросоюза. При этом процесс их ввода значительно более быстрый чем в ЕС, так как не требует никаких формальных согласований с иными странами.

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