Турпоток в Россию за девять месяцев упал в 24 раза 7 16.11.2021, 10:54

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Больше всего туристов прибыло в РФ с Кубы.

С января по сентябрь 2021 года турпоток иностранных граждан в Россию сократился в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, до 175,8 тыс. человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ. Всего иностранцы за девять месяцев совершили 8,8 млн визитов в Россию, общий въездной поток сократился почти в три раза.

Больше всего туристов прибыло в Россию с Кубы — они совершили 44,4 тыс. туристических визитов в страну. В топ-10 также вошли туристы из Германии (25,9 тыс. визитов), Объединенных Арабских Эмиратов (18 тыс.), Турции (15 тыс.), Индии (10,6 тыс.), Катара (9 тыс.), Сербии (5,6 тыс.), Казахстана (5,3 тыс.), Армении (4,7 тыс.) и США (3,8 тыс.).

Туроператоры назвали лидерство Кубы статистической неточностью, так как туристов из этой страны «практически не принимают», и они, скорее всего, приезжали по работе, на учебу или чтобы навестить родственников. Также многие визиты из Турции, включенные в статистику туристических, совершались с другими целями, считают в АТОР.

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