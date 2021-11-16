Экс-командующий войсками США в Европе: Ситуация с мигрантами может перерасти в боевые столкновения 16.11.2021, 10:58

5,318

Фото: charter97.org

Cплоченность стран НАТО – лучшая гарантия, что конфликт не начнется.

Стоит ли Украине опасаться прямого вторжения войск РФ – в интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес.

Ряд западных СМИ со ссылкой на свои источники уже несколько недель сообщают о возможной эскалации в российско-украинском конфликте. Спутниковые снимки показывают скопление военной техники на украинском направлении. Похожее происходило прошлой весной, тогда РФ демонстративно стянула к своим юго-западным границам стотысячную группировку. Но в этот раз переброска сил происходит скрытно, обеспокоены наблюдатели.

О потенциальной серьезности ситуации свидетельствует и смена риторики официальных лиц США и других западных партнеров. Так, буквально на днях, секретарь Госдепа Энтони Блинкен прямо указал на то, что "действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности России на украинской границе". В то же время в Британии заявили о риске "случайной войны" между Западом и РФ, а местные медиа сообщили о подготовке спецназа для переброски в Украину.

По словам американского генерал-лейтенанта в отставке, ветерана войн в Ираке и Афганистане Бена Ходжеса, дальнейшая эскалация конфликта в Украине или в регионе в целом – не единственный сценарий. Но риск такой существует.

– Сильно ли отличается то, что происходит сейчас, от весенних событий возле украинских границ? Что стоит за растущим "беспокойством" западных стран по поводу этой ситуации?

– Расширение вооруженного конфликта в Украине не является неизбежным. Но собирается все больше сил, на случай если Кремль решит действовать.

Я рассматриваю последние события в Украине и вокруг нее как продолжение – следующий этап – того, что происходило весной. С того времени, несмотря на неправдивые заявления министра Шойгу, я думаю, ясно, что на самом деле эти силы Российской Федерации никогда не возвращались назад в свои казармы. После учений "Запад-21" РФ оставила большую часть логистического обеспечения на месте.

За последние несколько месяцев президент Путин сделал много очень резких откровенных заявлений, также и от других звучало много сомнений и хвастовства в отношении будущего Украины и ее легитимности. Последние перемещения и развертывания сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась. Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают.

В общем, это классические российские "приемы ведения войны": использование всевозможных инструментов, рычагов влияния, угроз, языка, дезинформации, мигрантов. Российский газ явно является "оружием", и это тоже часть этого "кремлевского микса". Все это должно дестабилизировать ЕС, представить Украину Западу как "несостоявшееся государство" и вывести всех нас из состояния баланса. Происходит это в то время как приближается холодная зима, а Германией руководит "временное" правительство до того, как будет сформирована новая коалиция – надеюсь, к середине декабря.

Администрация США правильно обеспокоена происходящим, и я рад, что госсекретарь Блинкен, наконец-то, говорит прямо, и что министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин, – ред.) начал высказываться так прямо, в том числе, когда он был в регионе Черного моря пару недель назад.

– Считаете ли вы действия России реальной угрозой или игрой мускулами?

– Я думаю, что вооружение мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связано с активностью Российской Федерации в Украине и вокруг нее. Это не совпадение. Это либо прощупывание, либо дестабилизация, либо отвлечение внимания, либо все вышеперечисленное.

Высокопоставленные латвийские чиновники недавно сказали мне, что они рассматривают это как минимум как прощупывание. Они наблюдали, как cпецслужбы Беларуси (или РФ?) рассчитывают время реакции сил безопасности Латвии на попытки вторжения мигрантов. Они также думают, что эти действия могут отвлекать внимание от того, что они делают в Украине или вокруг нее.

Приближается зима, и газ – это действительно оружие, и ЕС боится, что Россия или Беларусь отключат его здесь в ноябре-декабре. Поэтому Кремль не чувствует ни стимулов, ни давления. Путин сказал Меркель всего несколько дней назад, что он не будет вмешиваться и что ЕС должен поговорить напрямую с президентом Лукашенко, что, конечно, невозможно, поскольку большая часть Европы справедливо не признает его законно избранным президентом Беларуси.

Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии, отметил на прошлой неделе, что за всем этим стоит Кремль. Кремль мог бы остановить это к полуночи, если бы захотел. Тем не менее ЕС не будет противостоять Кремлю, потому что для них этот пограничный кризис между Беларусью и Польшей связан с газом больше, чем с защитой границ ЕС.

– Есть ли информация, когда Россия может начать массированную атаку? Как на это должны реагировать западные партнеры: усилением санкций, новыми поставками оружия, отправкой войск?

– Я бы не стал обсуждать какие-либо конкретные разведывательные данные, которыми могут располагать НАТО или правительство США. Но есть несколько потенциальных моментов и обстоятельств, при которых конфликт может начаться – по решению Кремля.

Например, Сувалкский коридор – это ключевой момент. Этот узкий кусок польской и литовской территории между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение, потому что, как вы знаете, это сухопутная связь между нашими балтийскими союзниками (Литвой, Латвией и Эстонией) и остальной частью НАТО/ЕС. Если бы он был перекрыт или заблокирован силами РФ и Беларуси, у нас возникла бы настоящая проблема.

Существует вероятность (но не неизбежная) того, что эта ситуация с мигрантами на границе Беларуси (которая полностью создана усилиями Беларуси и РФ) перерастет в серьезную проблему, возможно, с боевыми столкновениями. И в это время Россия может решить, что она должна вмешаться из-за "гуманитарного кризиса" или чего-то еще, и в процессе "временно" закрыть Сувалкский коридор с двумя его автомобильными дорогами и одной железной дорогой. Это маловероятно, но, на мой взгляд, вполне возможно.

Главное для НАТО – и дальше поддерживать соответствующий уровень тренировок и готовности, дальше улучшать нашу способность видеть и распознавать то, что происходит во время этой ситуации "гибридной войны", осознавать, что угроза существует на самом деле, и поддерживать нашу тесную сплоченность внутри Альянса. Эта сплоченность – наша лучшая гарантия, что конфликт не начнется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».