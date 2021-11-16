На белорусских предприятиях идут небывалые чистки 15 16.11.2021, 11:05

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фото: bymedia

Скоро на заводах останутся одни идеолухи и лоялисты из спецслужб.

Telegram-канал «Ник и Майк» продолжает рассказывать про небывалые чистки на белорусских предприятиях:

— На прошлой неделе в Министерстве архитектуры и строительства произошла сходка директоров государственных строительных организаций. Из спецслужб пришли списки на увольнение нелояльных: участников маршей, сидевших на сутках, подписантов писем против насилия, членов инициативных групп Бабарико и Цепкало и т.п.

Процедура доведения информации министерством вниз была обставлена в режиме подпольной операции. Директорат выстроили в очередь, средства связи были изъяты, приглашали поодиночке и списки на репрессии надиктовывали. Похоже, что все участники происходившего прекрасно понимали о преступности совершаемых ими действий.

МАиС явно надеется сделать крайними в цепочке репрессий директоров строительных госорганизаций, с чем последних и поздравляем. Но и лукашенковскому министру строительства не стоит расслабляться. Когда на судах по реабилитации жертв политических репрессий заговорят его подчиненные, раздача устных преступных распоряжений не сойдет с рук и ему. Это в лучшем случае. В худшем хунта сожрет его сама.

В Могилеве списки пришли в строительные организации и проектные институты. В некоторых организациях в списках 2-3 человека, в некоторых - больше. Квалификация работников не имеет значения, увольняют даже тех, чья должность в единственном экземпляре. Кем их заменят - непонятно. Срок увольнения до 1 декабря.

В НИИ «Стройэкономика» уволили замдиректора Мартынова. В РУП РНТЦ по ценообразованию в строительстве увольняют 6 человек. Пришли списки из КГБ: количество участий в несанкционированных мероприятиях по биллингу телефонов. Дело было так: сначала «Минстройархитектуры» запросило данные у всех подведомственных организаций о телефонах сотрудников, потом слило эти данные в КГБ, там их проверили и выдали списки на увольнение.

В РУП «Белэнергосетьпроект» пришел список на увольнения. В нем 20 человек. Список не разглашают. Начальнику отдела релейной защиты не продлили контракт. Начальник строительного отдела ушел 05.11 сам. Около двух месяцев назад ушел начальник IT отдела. Остальных пока не трогают. Пока.

В администрация Московского района Минска увольняют заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства за подпись за Бабарико. Дали доработать до конца ноября, чтобы закрыть текущие вопросы.

От строительства перейдем к другим сферам. В список учреждений, которые подверглись чисткам, можно добавить и Нацбанк. Поступили списки из КГБ. Увольняют около 20 специалистов разного уровня. Основная причина: подпись за альтернативного кандидата. Напомним, что ситуация в Нацбанке плачевная. Решения принимаются одно хуже другого. Плюс решено включить печатный станок.

На кричевском Цементном заводе забрали человека прямо с работы. На следующий день был суд. Основание - распространение экстремистской информации в «Одноклассниках».

В «Миноблтопливо» уволили начальника в один день

Есть списки на увольнение в БелОМО. Увольняют два человека. Один отработал 25 лет. Также списки есть в «Мингазе», хотя там и так проблема с оттоком кадров

На Лукомльской ГРЭС сотрудникам по какому-то списку, который никто не видел, предлагают до 27 декабря написать заявление по соглашению сторон, иначе уволят по статье.

Еще одно увольнение в Институте генетики. Многодетный отец, кандидат биологических наук Галиновский получил на днях уведомление о непродлении контракта. Итого с августа 2020 уволены 11 сотрудников, из них пять с учеными степенями.

В стране без профессионалов просто опасно жить. Разваливается инфраструктура, увеличивается число несчастных случаев на производстве, растет количество аварий. Про пандемию мы скромно молчим (а «Белые халаты» не молчат). Находиться на рабочем месте за гроши в ожидании увольнения унизительно и опасно. Пусть работают идеолухи и лоялисты из спецслужб. А мы останемся дома. Не будем им мешать приближать нашу общую победу. Судя по темпам их «работы», они тоже в душе хотят, чтобы этот режим быстрее рухнул. В чем в чем, а в саботаже они действительно крутые специалисты.

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