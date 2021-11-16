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Администратора «Белых халатов» незаконно осудили на четыре года колонии

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  • 16.11.2021, 11:21
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Администратора «Белых халатов» незаконно осудили на четыре года колонии
Владислав Мартинович

Приговор 21-летнему студенту вынесли в Минском городском суде.

За администрирование телеграмм-канала «Белые халаты» студента наказали 4 годами тюрьмы. Приговор 21-летнему студенту медуниверситета Владиславу Мартиновичу озвучила в Минском городском суде судья Елена Ананич, сообщает «Радыё Рацыя».

Владислава Мартиновича почти год содержат под стражей в СИЗО-1. Парня задержали 19 ноября - в тот же день, что и журналистку Tut.by Екатерину Борисевич, и врача Артема Сорокина, которых осудили за обнародование медицинских документов убитого лукашистами жителя Минской Площади перемен Романа Бондаренко.

Правозащитники признали Владислава Мартиновича политзаключенным.

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