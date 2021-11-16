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Ситуация с мигрантами начала возмущать даже «ябатек»

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  • 16.11.2021, 11:30
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Ситуация с мигрантами начала возмущать даже «ябатек»

В школах восстали даже завсегдатаи «избирательных» комиссий.

Тема мигрантов настолько чувствительна, что глаза открываются даже у закоренелых ябатек, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Несколько человек, которые были максимально лояльны к режиму и даже умудрялись оправдывать насилие 9-11 августа, начали выражать сомнения в правильности курса с мигрантами. Пока осторожно, но это уже кое-что. Линия партия, оказывается, может быть не такой уж и ровной.

Особенно отчетливо это было видно после того, как начали собирать деньги на поддержку мигрантов на границе. В школах восстали даже завсегдатаи избирательных комиссий.

Будем откровенны, ябатьки в большинстве своем – пещерные люди. Это касается и отношения к меньшинствам, и к расизму, и к другим чувствительным темам. В их сознании не стыкуется «стабильность» и проходной двор, который из Беларуси устроил их «кумир». Железный «парадак» и вырубленный лес в приграничной зоне. Мирное небо и достаточно агрессивные гости с Востока в небывалых количествах в центрах наших городов и на границе.

Сознание взрывается и отказывается принимать реальность. И даже спихнуть особо не на кого, так как сам синепал призывает везти на границу дрова, выделять санатории и так далее. Почему им все, а нам ничего? Ведь мы так преданны режиму. Но это реальность. Мы предупреждали, что для хунты вы – расходный материал.

Напоминаем, что вся жесть с мигрантами еще впереди. И сознание ябатек еще не раз удивится, во что превратил страну их «кумир». Во-первых, они продолжают прибывать. Во-вторых, ситуация явно заставляет их напрягаться и действовать более агрессивно. В-третьих, возможны провокации.

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