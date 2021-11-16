Байден трижды отправлял на доработку санкции против России 5 16.11.2021, 12:25

2,308

Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США считает, что они недостаточно жесткие.

Президент США Джо Байден трижды отклонял пакет санкций против России, поскольку счел предлагаемые меры недостаточно жесткими сообщает «Новое время» со ссылкой на Politico.

Источники издания рассказали, что когда чиновники Совета национальной безопасности обратились к Байдену с пакетом санкций, которые должны быть введены в отношении России в начале этого года, он трижды отправлял их им обратно.

Высокопоставленный чиновник из администрации президента США отметил, что Байден не просил, чтобы санкции «были более карательными или причиняли вред российскому народу».

По его словам, президент США хотел убедиться, что санкции были «умными» и хорошо продуманными, чтобы они могли изменить поведение Кремля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».