Нелегалы закидывают польских военных светошумовыми гранатами

Нелегалы закидывают польских военных светошумовыми гранатами20
- 16.11.2021, 12:57
- 17,132
Мигранты получили их от белорусских силовиков.
Минобороны Польши сообщает, что нелегалы закидали польских военных светошумовыми гранатами.
Мигранты могли получить их от белорусских силовиков.
Отметим, что ситуация на границе накалилась, тысячи нелегалов пошли на штурм границы.
Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021