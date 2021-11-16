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Нелегалы закидывают польских военных светошумовыми гранатами

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  • 16.11.2021, 12:57
  • 17,132
Нелегалы закидывают польских военных светошумовыми гранатами
фото: anadolu agency

Мигранты получили их от белорусских силовиков.

Минобороны Польши сообщает, что нелегалы закидали польских военных светошумовыми гранатами.

Мигранты могли получить их от белорусских силовиков.

Отметим, что ситуация на границе накалилась, тысячи нелегалов пошли на штурм границы.

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