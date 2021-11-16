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Атакующих со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета

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  • 16.11.2021, 13:06
  • 9,630
Атакующих со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета

Нелегалы пошли лобовую атаку на польский КПП.

Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.

Нелегалы пошли лобовую атаку на польский КПП «Кузница». Атаковавших со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета.

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