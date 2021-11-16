Атакующих со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета

Атакующих со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета4
- 16.11.2021, 13:06
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Нелегалы пошли лобовую атаку на польский КПП.
Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.
Нелегалы пошли лобовую атаку на польский КПП «Кузница». Атаковавших со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета.
Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021