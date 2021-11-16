Кремль скрыл заявление Макрона о готовности Франции защищать Украину 11 16.11.2021, 13:16

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Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Президент Франции поговорил по телефону с Путиным.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что "провокационные" учения США в Черном море "усиливают напряженность" между РФ и НАТО, отмечает "Зеркало недели. Украина".

Путин и Макрон отметили, что “ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается, говорится в заявлении Кремля.

"В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО", - сообщили в администрации президента РФ,

Заявления Путина прозвучали после того, как западные страны обеспокоились наращиванием российских войск у границ Украины.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон сказал Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины. Кремль традиционно скрыл эти слова Макрона.

На прошлой неделе Путин заявил, что Кремль рассматривает недавние учения в Черном море, проводимые США и другими кораблями НАТО, как серьезный вызов. В эфире пропагандистского канала он сказал, что у министерства обороны России "было предложение провести собственные незапланированные учения в тех же водах".

"Но я считаю, что это неуместно и нет необходимости в дальнейшей эскалации ситуации", - сказал он.

Путин, по-видимому, сослался на несколько американских военных кораблей, участвующих в учениях в Черном море, которые, по словам Москвы, она "отслеживает", передает AFP.

Согласно заявлению Кремля, Путин также раскритиковал Украину за применение беспилотников "Байрактар" против поддерживаемых Россией боевиков. Путин заявил, что это нарушает мирные соглашения, подписанные в Минске в 2015 году.

В Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг критику в адрес маневров США и сказал, что российская военная активность вблизи Украины "по-прежнему вызывает у нас беспокойство".

Кирби сказал, что Соединенные Штаты открыто рассказывают о своих военных учениях, публикуя заявления для прессы с подробностями и фотографиями этих учений.

"Все наши учения носят оборонительный характер, и они соответствуют нашим альянсам и партнерским обязательствам в регионе", - сказал он. "С российской стороны не было никакой прозрачности в отношении этой концентрации сил в западной части их страны".

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