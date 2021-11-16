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Германия приостановила сертификацию «Северного потока - 2»

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  • 16.11.2021, 13:18
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Германия приостановила сертификацию «Северного потока - 2»
фото: epa

В чем причина?

Немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации газопровода "Северный поток - 2". Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии, сообщило во вторник, 16 ноября, Федеральное агентство по сетям в Бонне, сообщает "Немецкая волна".

Как отмечается в размещенном на его сайте заявлении, процесс сертификации возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 передаст основные активы и человеческие ресурсы немецкой дочерней компании и регулятор сможет проверить вновь представленные документы.

"Когда эти требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет продолжить рассмотрение в течение оставшейся части предусмотренного законом четырехмесячного срока, подготовить проект решения и в соответствии с законодательством о внутреннем рынке направить его Европейской комиссии для комментария", - указывается далее.

Регулятор уже проинформировал о решении министерство экономики и энергетики Германии, а также Европейскую комиссию. Кроме того, перед публикацией оно было доведено до сведения участников процедуры.

СП-2 достроен в сентябре

"Северный поток-2" был достроен в сентябре, сейчас на нем идет техническая прокачка газа. Проект состоит из двух труб, протяженностью почти 1200 км каждая. Их совокупная мощность составляет 55 млрд куб. м. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску. В тот же день германский регулятор начал процесс сертификации СП-2. По мнению экспертов, сертификация газопровода может затянуться до мая из-за рассмотрения в Еврокомиссии.

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