Сергей Дылевский: Во сколько хунте обходятся мигранты 4 16.11.2021, 13:51

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Сергей Дылевский

Никогда не задумывались таким вопросом?

Точные цифры мы узнаем навряд ли, но давайте подумаем куда бы могли пойти эти средства, пишет лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский. А их тратить есть куда, это однозначно. Средства, которые тратятся властями на перевозку, содержание, подвоз дров на границу (а это очень большие деньги), можно потратить на латание совсем других дыр в бюджете.

Например:

Совокупная задолженность крупных и средних предприятий составила 162,780 млрд бел.руб. И это только за 9 месяцев. Это не то что не мало, это огромный долг. Для понимания: за 2020 год на транзите с запада на восток и обратно Беларусь заработала около 1,5 млрд евро, а это около 4,5 млрд белорусских рублей.

Или вот вам еще пример: в Полоцке из-за частых отмен автобусных рейсов люди не могут вовремя попасть на работу. По словам директора автобусного парка, невыполнение рейсов, связано с нехваткой водителей и кондукторов, а также технической изношенностью подвижного состава на 88%.

Не стоит забывать о пенсионерах. Мало того, что численность пенсионеров за последние три месяца в Беларуси уменьшилась на 32000 (!) человек, так еще, как мы писали ранее, средняя пенсия в Беларуси меньше, чем бюджет на содержание заключенного на ИВС.

Медики. Люди, которые с 2020 года ведут неравный бой с коронавирусом жалуются на постоянную нехватку медикаментов и оборудования, рискуют жизнями и здоровьем каждый день находясь в красных зонах. Неужели они не имеют права на помощь от государства?

Конечно нет. Все это мелочи. Властям плевать на всех, кроме себя. Они способны уничтожить нашу страну в попытках удержать эту самую власть.

И только белорусы способны все изменить. Боритесь за свои права! Бойкотируйте власть, оставайтесь дома. Сейчас ни копейки ваших налогов не пойдут на нужное дело. Измените это.

Бастуй, Беларусь!

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