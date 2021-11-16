закрыть
16 ноября 2021, вторник, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сергей Дылевский: Во сколько хунте обходятся мигранты

4
  • 16.11.2021, 13:51
  • 5,542
Сергей Дылевский: Во сколько хунте обходятся мигранты
Сергей Дылевский

Никогда не задумывались таким вопросом?

Точные цифры мы узнаем навряд ли, но давайте подумаем куда бы могли пойти эти средства, пишет лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский. А их тратить есть куда, это однозначно. Средства, которые тратятся властями на перевозку, содержание, подвоз дров на границу (а это очень большие деньги), можно потратить на латание совсем других дыр в бюджете.

Например:

Совокупная задолженность крупных и средних предприятий составила 162,780 млрд бел.руб. И это только за 9 месяцев. Это не то что не мало, это огромный долг. Для понимания: за 2020 год на транзите с запада на восток и обратно Беларусь заработала около 1,5 млрд евро, а это около 4,5 млрд белорусских рублей.

Или вот вам еще пример: в Полоцке из-за частых отмен автобусных рейсов люди не могут вовремя попасть на работу. По словам директора автобусного парка, невыполнение рейсов, связано с нехваткой водителей и кондукторов, а также технической изношенностью подвижного состава на 88%.

Не стоит забывать о пенсионерах. Мало того, что численность пенсионеров за последние три месяца в Беларуси уменьшилась на 32000 (!) человек, так еще, как мы писали ранее, средняя пенсия в Беларуси меньше, чем бюджет на содержание заключенного на ИВС.

Медики. Люди, которые с 2020 года ведут неравный бой с коронавирусом жалуются на постоянную нехватку медикаментов и оборудования, рискуют жизнями и здоровьем каждый день находясь в красных зонах. Неужели они не имеют права на помощь от государства?

Конечно нет. Все это мелочи. Властям плевать на всех, кроме себя. Они способны уничтожить нашу страну в попытках удержать эту самую власть.

И только белорусы способны все изменить. Боритесь за свои права! Бойкотируйте власть, оставайтесь дома. Сейчас ни копейки ваших налогов не пойдут на нужное дело. Измените это.

Бастуй, Беларусь!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип