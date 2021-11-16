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Как курды встречают лукашенковских пропагандистов

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  • 16.11.2021, 14:05
  • 6,582
Как курды встречают лукашенковских пропагандистов

Недовольство действиями белорусских властей растет.

Сегодня тысячи нелегалов пошли на штурм польской границы в районе КПП Кузница. Польской стороне удалось отбить первую волну. Атаки нелегалов координировались белорусскими силовиками, также заградотряд не дает им возвращаться на территорию Беларуси.

Видно, что курды недовольны действиями белорусских силовиков. Посмотрите, каким жестом встретил лукашенковских пропагандистов один из нелегалов.

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