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Курс биткоина рухнул

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  • 16.11.2021, 14:12
Курс биткоина рухнул

Криптовалюта упала в цене более чем на десять процентов.

Стоимость самой популярной криптовалюты 16 ноября снизилась до 59 377 долларов, сообщает lenta.ru.

За неделю биткоин потерял около 12 процентов, рыночная капитализация сейчас составляет 1,1 триллиона долларов.

Биткоин дешевеет на фоне появления информации о том, что Китай готовит новые ограничения в сфере криптовалют. Одна из новых мер — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, которые продолжают игнорировать правительственный запрет на добычу биткоина.

В начале ноября криптовалюта била исторические рекорды, 10 ноября курс достигал максимума в 69 тысяч долларов. Представители сектора ожидали, что курс биткоина вырастет до 100 тысяч долларов к концу 2021 года.

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