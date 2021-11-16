В Германии одна из партий будущей правящей коалиции раскритиковала Меркель за разговор с Лукашенко 22 16.11.2021, 14:40

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Партия «Зеленых» выступила с заявлением.

Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Омид Нурипур (Omid Nouripour) от имени своей партии резко раскритиковал звонок Ангелы Меркель Лукашенко, назвав его «разрушительным» (verheerend).

«Происходящее сейчас на границе показывает, что звонок действительно имеет разрушительные последствия (и в прямом, и в переносном смысле этого слова), а ответственность за них теперь несет и исполняющая обязанности федерального канцлера Германии», — комментирует ситуацию на границе историк Александр Фридман.

Партия «Зеленых», наряду с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП), ведут переговоры о создании правящей коалиции.

Отмечается, что именно «Зеленым» может достаться кресло главы МИД Германии в новом правительстве.

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