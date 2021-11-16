закрыть
16 ноября 2021, вторник, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Германии одна из партий будущей правящей коалиции раскритиковала Меркель за разговор с Лукашенко

22
  • 16.11.2021, 14:40
  • 14,866
В Германии одна из партий будущей правящей коалиции раскритиковала Меркель за разговор с Лукашенко

Партия «Зеленых» выступила с заявлением.

Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Омид Нурипур (Omid Nouripour) от имени своей партии резко раскритиковал звонок Ангелы Меркель Лукашенко, назвав его «разрушительным» (verheerend).

«Происходящее сейчас на границе показывает, что звонок действительно имеет разрушительные последствия (и в прямом, и в переносном смысле этого слова), а ответственность за них теперь несет и исполняющая обязанности федерального канцлера Германии», — комментирует ситуацию на границе историк Александр Фридман.

Партия «Зеленых», наряду с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП), ведут переговоры о создании правящей коалиции.

Отмечается, что именно «Зеленым» может достаться кресло главы МИД Германии в новом правительстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип