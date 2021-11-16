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Мигранты заявили белорусским военным, что хотят идти в Минск

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  • 16.11.2021, 14:44
  • 19,526
Мигранты заявили белорусским военным, что хотят идти в Минск

На границе назревает конфликт мигрантов с лукашистами.

Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.

Несколько мигрантов в разговоре с белорусскими военными заявили, что хотят идти в Минск.

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