Мигранты заявили белорусским военным, что хотят идти в Минск

Мигранты заявили белорусским военным, что хотят идти в Минск6
- 16.11.2021, 14:44
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На границе назревает конфликт мигрантов с лукашистами.
Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.
Несколько мигрантов в разговоре с белорусскими военными заявили, что хотят идти в Минск.
Группа мигрантов в разговоре с белорусскими военными заявила, что они хотят вернуться Минск.— charter97.org (@charter_97) November 16, 2021
Интересно, начнется ли штурм в обратную сторону границы? 🤔 pic.twitter.com/34GuJHrNkb