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Байден подписал план крупнейших за полвека инвестиций в инфраструктуру США

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  • 16.11.2021, 14:47
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Байден подписал план крупнейших за полвека инвестиций в инфраструктуру США
Джо Байден
фото: reuters

Реализация программы сделает Америку еще более конкурентоспособной.

Президент США Джо Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере $1,2 трлн в развитие инфраструктуры страны, сообщает finanz.ru.

Ранее в текущем месяце данный план утвердила Палата представителей Конгресса США. Сенат одобрил инициативу в августе.

Программа, которую Байден анонсировал сразу после избрания, оказалось почти вдвое скромнее, чем изначально запрошенные Белым домом $2,2 трлн.

Как подчеркнул перед подписанием документа Байден, утверждение законопроекта свидетельствовало о "способности демократов и республиканцев действовать сообща и достигать успехов". "Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предполагает самые значимые вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет", - отметил президент.

Байден пояснил, что США ранее стали терять конкурентное преимущество из-за сокращения ассигнований в инфраструктуру. "Китай и остальные страны нас догоняют", - предупредил он. По словам президента, американская инфраструктура уже не считается лучшей в мире. "Это изменится", - заверил он. Как подчеркнула вице-президент США Камала Харрис, реализация данного плана "сделает страну более конкурентоспособной" и поможет противодействовать изменению климата.

Общий объем запланированных расходов в развитие инфраструктуры США составляет $1,2 трлн. План предусматривает в том числе выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог и $11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, еще $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

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