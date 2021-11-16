Власти продолжают подготовку белорусских предприятий к передаче россиянам 13 16.11.2021, 17:55

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Фото: soyuz.by

Хотят уволить одного? Оставайтесь дома всем отделом.

Лукашенковские спецслужбы продолжают подготовку белорусских предприятий к передаче россиянам, сообщает телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Чистки сегодня осуществляются в следующих учреждениях:

В НИИ «Стройэкономика» уволили заместителя директора.

В РУП РНТЦ по ценообразованию в строительстве увольняют 6 человек.

В РУП «Белэнергосетьпроект» прислали список из 20 человек.

Нацбанк также расчищают для новых специалистов из «союзного государства».

В администрация Московского района Минска увольняют заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства.

В «Миноблтопливо» уволили начальника.

На Лукомльской ГРЭС сотрудникам по какому-то списку, который никто не видел, предлагают до 27 декабря написать заявление по соглашению сторон.

После того, как мы начали поднимать тему подобных увольнений, службисты начали действовать аккуратнее, видимо, испугались. Начали убирать людей медленнее, выбирают работников из разных отделов чтобы они не пересекались между собой по возможности и не смогли сопоставить факты.

Мы в свою очередь напоминаем сотрудникам, что в ваших силах отстоять друг друга. Хотят уволить одного? Оставайтесь дома всем отделом. Силовики сейчас — самый уязвимый блок. Они видят, что на границе сейчас разворачивается война, а потому волнений на местах они боятся как огня.

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