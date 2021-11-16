В чешском городе жителям предложили составить «карту счастья» 16.11.2021, 15:06

иллюстрационное фото

Благодаря полученной информации мэрия собирается улучшить самые «несчастные» районы.

В городе Пршерове (Чехия) горожанам предложили создать «Карту счастья». На ней через специальный сайт жители города будут отмечать городские пространства, в которых они чувствуют себя наиболее счастливыми. Благодаря полученной информации мэрия собирается вычислить самые «несчастные» районы и улучшить их, сообщает euro-pulse.ru.

Подобные карты делают в разных европейских городах, чтобы изменить подход к обустройству самых неблагополучных районов. Обычно для их создания горожан просят обозначить самые неблагоприятные места.

В Пршерове тоже изначально собирались составить «Карту злости». Однако местные студенты провели исследование, которое показало, что такой подход к созданию карт и развитию городского пространства не является достаточно эффективным: из-за него горожане концентрируются на негативных аспектах развития города и не замечают многие перемены к лучшему.

По их мнению, создание «Карты счастья» поможет не только улучшить городские пространства, но и сохранить оптимизм местных жителей.

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