Олег Белоколос: У каждого режима есть болевые точки 1 16.11.2021, 15:09

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Цивилизованный мир должен ответить на действия режима Лукашенко.

Как Европе реагировать на гибридные атаки режима Лукашенко? Готова ли Украина к обострению ситуации на своей границе?

На эти вопросы в интервью Charter97.org ответил украинский дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос.

– Мне кажется, термин «нелегальные мигранты» немного неправильный. Эти люди въехали в Беларусь легально, то есть они пытаются попасть нелегально на территорию Евросоюза. Даже не столько пытаются, как их используют. Насколько я понимаю, там есть разные люди. Есть достаточно обеспеченные, которые просто хотят легко попасть в Европу, а есть наивные, поддавшиеся на какие-то обещания. Однако все они находятся на территории Беларуси легально, то есть получили визы.

Я бы сказал, что это не миграционный кризис, а гибридная стратегия расшатывания ЕС белорусским режимом. Это не та ситуация, например, как была с сирийскими беженцами, то есть люди не бегут из страны, где идет война десять лет. Здесь идет речь о том, что людей обманом завлекли на территорию Беларуси и пытаются гибридным образом использовать их для откровенных провокаций.

– Украинская разведка заявила, что в Беларуси находится уже 16 тысяч нелегалов. Прогнозируете ли вы то, что режим Лукашенко может открыть «второй мигрантский фронт» на границе с Украиной?

– Вы знаете, я не знаю насчет количества, но несколько тысяч там находятся точно. Есть разные оценки, я думаю, что правду пытаются скрыть, сколько въехало в Беларусь.

Что касается Украины, киевские власти в курсе дела и насколько я вижу из новостных сообщений – какие-то меры уже принимаются по усилению охраны границы, чтобы не проникли любые нежелательные граждане.

– Многие европейские лидеры призывают ввести новые санкции против режима Лукашенко. Какие санкции стоило бы ввести ЕС против режима Лукашенко за такую гибридную атаку?

– Здесь две стороны вопроса. Понятно, что одними санкциями вряд ли можно что-то сделать. Да, можно ухудшить какую-то ситуацию, в частности — экономическую. Мы видим, что режим беспощадно уничтожает даже не оппозицию, а просто людей, которые по смелости или неосторожности написали какой-то пост в соцсетях о действиях режима. Страна идет к очень жесткой диктатуре.

Я считаю, что нужно искать слабые точки. Болевые точки существуют у любого режима, даже самого диктаторского, в том числе — и у России. В принципе, санкциями можно нанести ущерб или серьезный удар, но вряд ли кардинально поменять ситуацию. Мы видели, сколько раз пытались задавить санкциями режим Саддама Хусейна. Он перекладывал эти санкции на плечи обычного населения, то есть уровень жизни ухудшался, а диктатор жил в шикарнейших дворцах. Есть институты и службы, которые сейчас этим вопросом занимаются, уверен, что международное сообщество поэтапно примет какое-то решение.

– Какой вклад Украина может сделать, чтобы остановить действия Лукашенко?

– Курс, который раньше проводила Украина, не совсем отвечал ситуации. Было давно понятно, что идет ухудшения ситуации с правами человека, выборы пройдут недемократическим путем и так далее. Как бы ни было больно мне этого признавать, мы закрывали глаза на многие вещи.

Сегодня ситуация для Украины ухудшается, поскольку мы видим консолидацию между Минском и Москвой. Угроза для нас увеличивается уже и со стороны Беларуси, поэтому нужно принимать меры. Какие-то вещи должны быть публичными, какие-то, наверное, нет.

Однако Украина должна предоставить возможность права голоса людям, которые несогласны с политикой режима Лукашенко. Что касается сферы национальной безопасности Украины, то я уверен – дискуссии идут в нашем руководстве.

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