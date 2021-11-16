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«Флагманы» Беларуси побили исторический рекорд по долгам

  • 16.11.2021, 15:43
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«Флагманы» Беларуси побили исторический рекорд по долгам

Крупные и средние предприятия страны накопили долгов больше, чем прогнозный ВВП за 2021 год.

Суммарные долги крупных и средних компаний РБ на 1 октября составили 162,780 млрд BYN. Это максимальное значение долга за весь период замеров по принятой в стране методике, сообщает banki24.by.

Предыдущий рекорд был установлен 1 июля и таким образом продержался лишь 3 месяца.

Согласно мартовскому прогнозу Минэкономики расчетный ВВП Беларуси за 2021 год

составит около 158,5 млрд BYN.

Это значит, что уже сейчас объем долгов флагманских предприятий превышает ожидаемый размер экономики.

В предыдущие периоды рост долга был связан с девальвацией белорусского рубля, так как долги частично номинированы в валюте.

Например, за 2020 год суммарные обязательства увеличились на 19,3%. Крупнейшую сумму долга накопили валообразующие предприятия Минска – 44,1 млрд BYN на отчетную дату.

Среди областей лидером по объему обязательств стала Гродненская – 28,6 млрд BYN. Также в этом регионе быстрее всего росли долги по отношению к началу года – на 12,7% за 9 месяцев. В остальных областях суммы долга на 1 октября были следующими: Брестская – 10,3 млрд BYN, Витебская – 14,3 млрд BYN, Гомельская – 23,9 млрд BYN, Минская – 28,1 млрд BYN, Могилевская – 13,5 млрд BYN. Последнее место Брестской области по долгам можно объяснить меньшими масштабами затрат на модернизацию в регионе.

Наибольшие обязательства к 1 октября имели флагманы промышленности – 93,1 млрд BYN. С начала года они выросли на 20,7%. Внутри промышленности больше всех задолжали валообразующие компании обрабатывающих отраслей – 67 млрд BYN. Долги энергетики составили 22 млрд BYN, добывающих предприятий – 3,7 млрд BYN. В сельском хозяйстве суммарные долги превысили 16,3 млрд BYN и это также максимум за всю историю измерений.

В строительстве долги достигли 8 млрд BYN, в оптовой торговле – 7,6 млрд BYN, в розничной торговле – 10,5 млрд BYN (рекорд), на транспорте – 7,2 млрд BYN, в секторе информации и связи – 3,3 млрд BYN, в финансах и страховании – 3,9 млрд BYN.

Суммарные долги предприятий состоят из кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам. На 1 октября кредиторка флагманов Беларуси достигла 67,9 млрд BYN. Значение долга оказалось максимальным за историю замеров. С начала 2021 года кредиторка выросла на 10,4%.

Долги по кредитам и займам составили 94,9 млрд BYN. В отличие от кредиторки, они не выросли в 2021 году (минус 2,1% за 9 месяцев).

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