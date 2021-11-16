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Зависимость россиян от импорта превысила 75%

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  • 16.11.2021, 15:58
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Зависимость россиян от импорта превысила 75%

Наиболее высокой доля импорта остается в структуре розничных продаж автозапчастей.

В то время как чиновники докладывают об успехах импортозамещения, а высшее руководство России грезит северокорейской идеей Чучхе о полном обеспечении, в ключевом, потребительском секторе российской экономики подавляющее число товаров по-прежнему завозится из-за рубежа, пишет finanz.ru.

Доля импорта в продукции повседневного потребления - от одежды и обуви до бытовой техники и предметов первой необходимости - превышает 75% и существенно не меняется в последние пять лет, подсчитали эксперты Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Наиболее высокой доля импорта остается в структуре розничных продаж автозапчастей, детских игр и игрушек (свыше 90%), а также одежды и обуви (80-90%).

На 86% из завезенных товаров состоит рынок телекоммуникационного оборудования, на 73% обеспечен импортом сектор галантереи.

В наименьшей степени от импорта зависят продажи спорттоваров, бытовой химии и косметики, , а также товаров для дома. Однако и в этих сегментах на поставки из-за рубежа приходится половина потребления, или больше.

Даже пандемия, породившая разрыв цепочек поставок и задержки с завозом товаров, оказалась бессильна разрушить импортозависимость потребительского рынка. В 2020 году доля импорта даже несколько увеличилась по сравнению с 2019 годом - до 75,8% с 73,5%.

«Подавляющая часть розничной торговли непродовольственными товарами повседневного спроса, за исключением топлива, формируется за счет импортных товаров», - констатирует Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Большие объемы импортной продукции в рознице обусловлены структурными факторами, ограниченными возможностями внутреннего производства, а также особенностями потребительских предпочтений россиян, полагают эксперты ВШЭ. Косвенным следствием является то, что изменение условий импорта товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты беспошлинного ввоза и проч.) оказывают сильное влияние на конечные цены и могут стать важным фактором инфляционного давления.

При этом даже условно российские товары де-факто зависят от поставок импортных комплектующих или сырья.

«Подобные результаты имеют важное значение с точки зрения экономической политики. К примеру, в настоящее время обсуждается вопрос снижения порога беспошлинного лимита в трансграничной интернет-торговле. Снижение лимита улучшит конкурентные позиции внутреннего ритейла, товарные ресурсы которого также формирует преимущественно импорт, но не изменит структуру розницы в пользу отечественного производителя, лишь приведет к росту цен для конечных потребителей», - предупреждает Салихов.

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