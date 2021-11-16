Аркадий Бабченко: Это не миграционный кризис, это вторжение 3 16.11.2021, 16:00

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Совсем по-другому ситуация видится, если называть вещи их реальными именами.

Это никакой не миграционный кризис. Это вторжение.

Как донецкие «сепаратисты» не были никакими сепаратистами. Сепаратисты — это шотландцы, баски и курды. Нации, имеющие право на самоопределение и желающие им воспользоваться для получения независимости. А если твой «сепаратизм» устраивает агрессор, нанимает тебя агрессор, вооружает, платит деньги, снабжает техникой, боеприпасами, оказывает медицинскую помощь и назначает командование — это к самоопределению и независимости не имеет вообще никакого отношения. В лучшем случае это называется «коллаборант». В нашем же случае — иррегулярные воинские части российской армии. «Сепаратисты» Донбасса — это точно такая же армия РФ, как и бурятские танкисты. Просто те завербованы на службу в Бурятии, а эти — в Донецке. И все. Никакой разницы, пишет известный журналист Аркадий Бабченко.

Миграционный кризис всегда имеет объективные причины. Как это было в 2015 году, когда из Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана люди ломанули в лодках через море от войны, нищеты и ужаса миллионами человек. Их никто не направлял, никто не привозил специально — люди бежали от войны, бежали сами, и этот поток был неостановим. Но если тебе выдают визу, привозят самолетами, организованно ведут на границу и там пытаются вырвать забор и слепить поляков стробоскопами — это никакие не объективные причины. Это исключительно рукотворные действия.

Итак, поехали: Россия мобилизовывала людей, чтобы использовать их для достижения своих целей в другой стране на Донбассе? Да. Россия мобилизует сейчас людей, чтобы использовать их для достижения своих целей в другой стране на польской границе? Да. Россия платила им на Донбассе? Да. Россия платит им на польской границе? Да. С той только разницей, что на Донбассе она платила И обещаниями И деньгами, а здесь платит только обещаниями — доставить в Евросоюз. Россия использовала мобилизованных ею людей в качестве пушечного мяса на Донбассе? Да. Россия использует мобилизованных ею людей в качестве пушечного мяса на польской границе? Да. Россия использовала женщин и детей в качестве прорывной толпы на Донбассе? Да. Россия использует женщин и детей на в качестве прорывной толпы польской границе? Да. Россия руководила процессом на Донбассе? Да. Россия руководит процессом на польской границе? Да. Россия вооружала мобилизованных людей на Донбассе? Да. Россия вооружает мобилизованных людей сейчас? ТАкие разговоры уже есть. Найдите десять отличий, как говорится. Резюме. Сейчас мы имеем ровно то же, что имели в две тысячи четырнадцатом году — мобилизованные Россией люди, оболваненные ее пропагандой про Дамбасс или Евросоюз, которое она использует в качестве пушечного мяса прорыва границы, полностью контролируя и финансируя эту операцию. Какой, к чертям, миграционный кризис? Это вторжение.

Польша и Литва это поняли совершенно четко. «Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи Североатлантического договора. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью договора НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой». Территориальная целостность, независимость и безопасность.

Это совершенно четко поняла уже и Великобритания. «Британия формирует силы быстрого реагирования из-за концентрации войск РФ возле границ. Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к передислокации в Украину на фоне опасений, что Россия готовится к вторжению. Подразделения Специальной авиадесантной службы (SAS) и парашютного полка Великобритании предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как руководство оборонных ведомств и британской разведывательной службы МИ-6 сообщило, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада — сообщает The Mirror». «Вооруженные силы стран Североатлантического альянса должны быть готовы к войне с Россией. Так считает главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер. Мнением он поделился в серии интервью, которые раздал СМИ в преддверии своей отставки, передает The Garlian. По его словам, Россия теперь представляет собой большую угрозу для восточной части Европы, чем это было, когда он только приступил к исполнению обязанностей в должности главы британских ВС восемь лет назад. «Я явно надеялся, что войны с Россией не будет, и не верил, что эта страна хочет физической войны, но НАТО должно быть к этому готово», – предупредил генерал. Главнокомандующий вооруженными силами Британии. Считает. Что надо быть готовым к войне с Россией. И формирует группу быстрого реагирования. Для переброски в случае вторжения. Какой, к чертям, миграционный кризис? Совсем по-другому ситуация видится, если называть вещи их реальными именами, правда?

Вообще, я Британии каждый раз поражаюсь, конечно. Кайзер Вильгельм: — А не завоевать ли мне Европу? Британия: — Нет. Адольф Гитлер: — А не завоевать ли мне Европу? Британия: — Нет. Иосиф Сталин: — А не завоевать ли мне еще и Западную Европу? Британия: — Нет. Владимир Путин: — А не завоевать ли мне Восточную Европу? Британия: — Нет.

Похоже, и в этот раз мир будут спасать англосаксы. Как всегда. Как в Первую мируовую, как во Вторую, как в Холодную… Вы же в курсе, что Британия — единственная страна, которая отвоевала всю Вторую мировую от первого и до последнего дня? Поражаюсь этим ребятам. Боже, храни Королеву.

На этом моменте разговоры про беженцев, которых Европа должна принять из-за человеколюбия, заканчиваются.

Жалко людей? Да. Я сам беженец. Я понимаю, что это такое. Я знаю, что от хорошей жизни никто никуда не бежит. Я знаю — чтобы сняться с места, бросить все, что есть, дом, скарб, землю, и поехать с детьми и двумя мешками в чужую страну строить новую жизнь с нуля — для этого должны быть очень веские основания. Но это — не миграционный кризис.

Это ударный кулак российского гибридного вторжения. И исходя именно из этого и должна разрабатываться тактика. Открыть группе прорыва границы — это надо быть совсем полным идиотом.

А Дед на этом моменте из полоумного кликуши снова становится Вангой. Прогнозы которого снова сбылись. Чему он совсем не рад.

«Белорусы. Поймите. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства. Если она станет частью новой империи — вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии — нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете? Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так — либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте». Четырнадцатого сентября две тысячи двадцатого. Ровно года назад написано. Всего лишь год назад. Где там нобелевские лауреаты со снятыми ботиночками?

Всего за несколько дней реальность изменилась настолько, что мы живем теперь в мире, где Польша и Литва созывают НАТО из-за вторжения России, Британия формирует группу быстрого реагирования, а беларусские пограничники под командованием нового

Недофюрера вырывают польские пограничные столбы для новой провокации в Гляйвице. Вы слушаeтe «Маяк». Ваш Дед.

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