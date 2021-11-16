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Агроремейк «Глайвицкой провокации»

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 16.11.2021, 16:18
  • 9,424
Агроремейк «Глайвицкой провокации»

Картинку можно нарисовать только для «Геббельс-ТВ».

Первая атака «для картинки» на польскую границу провалилась. Наступление арабской конницы под руководством консультантов славянской внешности на польские редуты отбито.

Заметим, без выстрелов, которых так хотелось авторам провокации и толпе пропагандонов, которая слетелась фиксировать злобный оскал польской военщины.

Получилось так, как получилось. В ответ на град камней и бревен, а также светошумовых и дымовых гранат (кто их доставил мигрантам в пункт пропуска?) только водометы и газ.

Дорогу к отступлению арабской коннице прикрывало в два ряда тараканье войско, которое славится традициями стрелять на поражение в безоружных белорусов с поднятыми руками.

В итоге картинку можно нарисовать только для «Геббельс-ТВ». Для остального мира - онлайн события выглядели однозначно. Радиостанция «Глайвийц», агроремейк. Циничное заявление Погранкомитета о том, что будет произведено расследование, не вызывает ничего, кроме отвращения. Но вообще-то очень просто расследовать то, что ты сам и организовал.

Захочет ли после такой демонстрации «деэскалации» и метода разрешения кризиса от синепалого еще кто-то звонить в Минск, большой вопрос. Думаем, что желающих подставить вторую щеку синепалому террористу поубавилось.

Но, к большому сожалению, хунте этого мало. В настоящее время обсуждается вариант дальнейших действий. Стоит ли начинать второй акт? Остатками седалищного мозга тараканьи генералы понимают, что «уже и так все пропало» и иначе как военными преступниками, трусами и предателями Беларуси в историю они не войдут. Но смелости перечить больному безумцу у них нет. На победоносную войнушку нет ни сил, ни шансов, ни желания.

А вот на реальный срок при этом уже наработали.

Стоит ли усугублять? Остались ли по ту сторону настоящие офицеры? Еще есть последний шанс. Но станет ясно завтра к утру. Кремль как бы намекает, что хватит уже.

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