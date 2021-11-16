Армения заявила о нападении на ее территорию Азербайджана 16.11.2021, 16:35

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Как заявляет Ереван, идут локальные бои.

Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Секретарь армянского совбеза Армен Григорян сообщил, что Ереван обратился к Москве «с призывом защитить территориальную целостность Армении», сообщает «Новая газета».

«Так как было совершено нападение на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России в рамках двустороннего Договора от 1997 года и в русле логики взаимных обязательств, с призывом защитить армянскую территориальную целостность», — сказал он.

Секретарь совбеза Армении пояснил, что на данном этапе обращение устное, но оно готовится и в письменной форме. «Мы ожидаем, что Российская Федерация окажет помощь и у нас будет возможность восстановить территориальную целостность Армении. Много раз говорилось о том, что госграница Армении является красной чертой для России. И с 12 мая азербайджанцы эту черту пересекли. Мы обращаемся к нашему союзнику, чтобы в рамках наших союзнических отношений восстановить территориальную целостность Армении», — заявил Григорян.

Помимо этого, армянская сторона заявила о как минимум четырех раненых во время столкновений.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, подтвердило, что ситуация на границе напряженная. «В настоящее время продолжаются боевые операции», — говорится в сообщении министерства.

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