Две партии белорусских сигарет задержали в Литве

Две партии белорусских сигарет задержали в Литве3
- 16.11.2021, 16:41
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Одну везли в автомобиле под видом макарон, вторую – в грузовом поезде.
На прошлой неделе литовские таможенники задержали две партии контрабандных сигарет из Беларуси. Одну везли в автомобиле под видом макарон, вторую – в грузовом поезде.
12 ноября в пункте пропуска «Лаворишкес» таможенники нашли 400 пачек сигарет Queen Menthol в автомобиле, который вез в Калининград российские макароны.
Вторую партию – 44 коробки Minsk Capital QS обнаружили в вагоне грузового поезда на станции Кяна, сообщает криминальная таможенная служба Литвы.