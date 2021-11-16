Две партии белорусских сигарет задержали в Литве 3 16.11.2021, 16:41

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Одну везли в автомобиле под видом макарон, вторую – в грузовом поезде.

На прошлой неделе литовские таможенники задержали две партии контрабандных сигарет из Беларуси. Одну везли в автомобиле под видом макарон, вторую – в грузовом поезде.

12 ноября в пункте пропуска «Лаворишкес» таможенники нашли 400 пачек сигарет Queen Menthol в автомобиле, который вез в Калининград российские макароны.

Вторую партию – 44 коробки Minsk Capital QS обнаружили в вагоне грузового поезда на станции Кяна, сообщает криминальная таможенная служба Литвы.

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