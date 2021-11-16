Сергей Дылевский: Пора вернуть власть в руки людей! 16.11.2021, 16:55

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СЕРГЕЙ ДЫЛЕВСКИЙ

фото: CHARTER97.ORG

Бойкотируйте работу, забирайте вклады из банков, оставайтесь дома.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский сделал заявление в связи с ситуацией на границе Беларуси со странами ЕС. Текст обращения к белорусам опубликовал Telgram-канал БОР.

«Друзья, коллеги, родные!

То, что творит сейчас диктатор уже выходит за рамки добра и зла. Поехавший шизоид развязывает полномасштабную войну на территории нашей родины. Количество мигрантов в Беларуси бьет все рекорды. Простым людям с каждым днем становится небезопаснее выходить из дома. В каждом областном и районном центре уже есть места, которые можно без преувеличения назвать мигрантскими гетто.

Силовики помогают этим товарищам с комфортом пребывать в нашей стране. Жалобы и заявления на них просто игнорируются милицией. Уже ходят слухи, что силовики поставляют оружие мигрантам на границу.

Формально мы перестали быть хозяевами в своей стране. Фактически — права мигрантов сейчас выше прав обычных белорусов. Сегодня вы можете остаться без работы только потому, что не понравились идеологу. Вас могут посадить на сутки за комментарий или репост в соцсетях. А вот мигрантам можно всё. Им можно брать штурмом границы, рубить деревья в лесах, разбирать тротуары, чтобы использовать камни в качестве оружия.

Пора вернуть себе свои права! Пора предотвратить войну на нашей родине! Пора вернуть власть в руки людей!

Бойкотируйте работу! Не принимайте участия в провластных мероприятиях и акциях. Не помогайте в перевозке мигрантов. Снимайте деньги со счетов и вкладов, переводите их в наличную валюту. Оставайтесть дома!

Только общенациональный бойкот спасет нашу страну от диктатора», — заявил Сергей Дылевский.

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