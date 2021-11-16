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Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19

  • 16.11.2021, 17:09
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Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19

Лекарство в капсулах под названием Paxlovid будет исследоваться среди взрослых.

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) разрешение провести в России клинические испытания нового препарата для профилактики COVID-19. Об этом во вторник, 16 ноября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на информацию в государственном реестре лекарственных средств.

Лекарство в капсулах под названием Paxlovid будет исследоваться среди взрослых, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях примут участие 90 человек из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

Pfizer намерена вывести препарат на глобальные рынки

Представитель Pfizer рассказал "Ведомостям", что всего в тестировании Paxlovid участвуют 7000 человек из разных стран мира, в том числе из России. Если препарат будет одобрен национальными регулирующими органами, компания планирует обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

В начале ноября Pfizer представила данные второго этапа клинических испытаний нового препарата в США. Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89 процентов, отметили разработчики.

Британские медицинские регуляторы в начале ноября первыми в мире одобрили применение таблеток от COVID-19 Lagevrio (Molnupiravir). Разработка американских концернов Merck и Ridgeback Biotherapeutics продемонстрировала безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением болезни.

Заболеваемость в РФ снижается

Между тем суточный прирост новых заразившихся коронавирусной инфекцией в России продолжает снижаться. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией во вторник, 16 ноября, за последние 24 часа в стране выявлены 36 818 случаев инфицирования - на 1602 меньше, чем накануне. Это минимальный показатель с 27 октября.

Новые эпизоды инфекции регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2606 случаев, это минимум заражений в столице с 29 сентября. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3131 человек, в Подмосковье - 2043.

За истекшие сутки от последствий заражения инфекцией SARS-CoV-2 в РФ скончались 1240 человек. Больше всего смертей - в Москве (97), Санкт-Петербурге (78) и в Московской области (54).

С начала пандемии в России зарегистрированы 9 145 912 случаев коронавируса, по данным оперштаба. Общее число летальных исходов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 257 837.

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